À l’issue du tirage au sort de la phase de poule de la CAN 2023, la Guinée connaît désormais ses adversaires. Le Syli National jouera contre le champion d’Afrique en titre, son bourreau lors de la dernière CAN et un autre mondialiste.

Le Sénégal, le Cameroun et la Gambie composent la poule C où la Guinée évoluera lors de la CAN ivoirienne qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024.

Un défi énorme pour Kaba Diawara et ses joueurs, puisqu’il s’agit de l’une des poules les plus relevées de la compétition.