A chaud, l’entraîneur de la Guinée a donné son avis juste après le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Pour Kaba Diawara, il s’agit bien évidemment du groupe de la mort et « il va falloir être très costauds… »

Sur les antennes de Canal+, l’entraîneur de la Guinée est revenu sur le tirage au sort de la Guinée, qui hérite d’un groupe très relevé, composé du Sénégal, du Cameroun et de la Gambie.

Groupe C, groupe de la mort…

Pour Kaba Diawara, il s’agit évidemment du groupe de la mort. Mais le technicien guinéen croit évidemment aux chances de son équipe :« C’est le groupe de la mort comme on dit. Mais bon, après on a peur de personne. On respecte vraiment tout le monde et puis j’espère que ça va bien se passer. De toutes les façons, on a vraiment nos chances et il va falloir être costaud et prêt dès le premier match. On ne sait pas encore contre qui on entame la compétition mais peu importe parce que la Gambie nous a éliminé donc ça va être une revanche qu’on le veuille ou pas. Et les deux autres sont des anciens champions, donc voilà. Nous on sait très bien qu’on a notre mot à dire et que ce n’est peut être pas un cadeau pour les autres aussi de nous avoir dans le groupe. Donc voilà, on part vraiment avec de grandes chances de nous qualifier… », atteste le sélectionneur de la Guinée.

La forme des joueurs, un facteur fondamental…

Si l’adversité est de taille, Kaba Diawara estime que la condition physique de ses joueurs sera la clé dans cette première partie de compétition.

« On souhaite que nos joueurs arrivent tous en bonne santé, parce que vous savez très bien que la CAN c’est physique et qu’il faut disposer de tout son effectif pour être efficace. On le sait parce que lors de la dernière CAN, notamment face à la Gambie, on a pas joué avec Naby Keita et Issiaga Sylla qui étaient nos deux meilleurs joueurs du premier tour. Donc moi je prie Dieu que nos joueurs soient tous en bonne santé… » explique Kaba Diawara.

Les forces du Syli…

Si Sehrou Guirassy, actuel meilleur buteur des 5 grands championnats est un atout majeur pour la Guinée, Kaba Diawara mise plutôt sur un collectif qu’il peaufine depuis près de deux ans. « La CAN ne se gagne pas avec un seul joueur, aussi fort soit-il. On essaye depuis deux ans de construire une équipe avec un collectif. Vous avez parlé de Sehrou, j’ajouterais aussi Naby Keita, si on a tout le monde en forme, que ce soit le Cameroun, la Gambie ou le Sénégal, on va faire un gros match et bien commencer la compétition… C’est vrai que la confiance de Sehrou est un atout, si on peut surfer dessus, on ne va pas s’en priver mais y’a pas que lui, y’a d’autres éléments dans notre équipe qui sont très intéressants. Bien sûr que s’il est en feu, on va le maintenir en feu pour qu’il nous marque des buts, c’est tout ce qu’on souhaite. En tout cas, on a une grande confiance » pense l’ancien attaquant du Syli, devenu Team Manager, ensuite sélectionneur.

La Guinée (Groupe C) évoluera à Yamoussokoro.