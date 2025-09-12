A l’occasion de l’inauguration du nouveau siège de SUNU Assurances à Conakry, ce vendredi 12 septembre 2025, le Premier ministre Bah Oury a adressé un message fort aux sociétés d’assurance et aux banques. Il les a exhortées à jouer pleinement leur rôle dans la mobilisation de l’épargne nationale afin de réduire la dépendance du pays à l’endettement extérieur.

« Aujourd’hui, nous avons beaucoup de difficultés. Si on n’a pas une forte capacité de mobilisation de notre épargne, on est condamné à nous endetter. Et l’endettement, c’est une perte progressive de souveraineté et d’indépendance », a-t-il déclaré devant un parterre de responsables du secteur financier et d’autorités publiques.

Le chef du gouvernement a insisté sur le lien direct entre l’épargne nationale et les investissements publics, citant notamment le déficit en infrastructures routières comme illustration. « Partout où je vais, on me parle de routes : Mamou, Labé, Faranah… Nous voulons tout faire rapidement, mais pour cela, il nous faut une épargne nationale suffisante », a-t-il souligné.

Bah Oury a par ailleurs annoncé que l’année 2026 serait consacrée à un « assainissement en profondeur des circuits économiques et financiers » du pays, afin de renforcer la mobilisation des recettes et leur utilisation efficace. Selon lui, cette modernisation passera aussi par une révision des moyens de paiement, aujourd’hui trop dépendants du cash.

« Le cash est un handicap majeur. La modernisation de nos moyens de paiement est essentielle pour accélérer la circulation monétaire et stimuler l’investissement », a expliqué le Premier ministre, rappelant les principes keynésiens selon lesquels un franc investi peut générer plusieurs fois sa valeur en retombées économiques.