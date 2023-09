Après la manifestation des femmes de la commune urbaine de Kindia, lundi 11 septembre 2023, le président de la chambre du commerce de la ville a dénoncé plusieurs autres difficultés auxquelles les occupants du marché CFAO sont confrontés.

Elhadj Ousmane Bodjé Baldé invite les commerçants dudit marché à ne pas se mêler de la politique. Par la même occasion, il a dénoncé le comportement indelicat de la police et de la Bac contre les opérateurs économiques dans la ville. «Nous demandons aux commerçants de ne pas se mêler de la politique. Nous demandons la sécurisation de la population, la sécurisation de nos commerçants parce qu’il y a la police et la BAC qui viennent dans notre marché, tout dernièrement ils ont braqué des armes sur les commerçants innocents étant donné que leur mission c’est d’attaquer les bandits», a déclaré M. Baldé dans l’émission “Les Informés” sur Espace TV.

Pour aider la chambre du commerce de Kindia à faire face aux différentes préoccupations des opérateurs économiques, Elhadj Ousmane Bodjé plaide pour une meilleure collaboration entre l’organisation qu’il dirige et les commerçants de la ville des agrumes.

«La préoccupation principale des occupants est la paix, la tranquillité et une bonne collaboration avec les commerçants. Parce que la chambre de commerce a sensibilisé l’ensemble des opérateurs économiques, d’être pacifique et de maintenir la paix et la quiétude dans notre cité. Parce que depuis l’avènement du CNRD au pouvoir, le commerce va en avant en Guinée», a laissé entendre Elhadj Ousmane Bodjé Baldé.