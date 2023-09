L’ancien député Souleymane Keita a fustigé la conduite de la transition par la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Ce membre de l’ancien parti au pouvoir, le Rpg arc-en-ciel, redoute une éventuelle crise dans le pays.

Face à cette situation qu’il qualifie de ” regrettable”, M. Keita a fait savoir que «tout ce qu’on a reproché (à la gouvernance d’Alpha Condé) les détournements, la personnalisation, le manque de justice etc… il est évident qu’aujourd’hui ni la qualité de gouvernance, ni les valeurs éthiques censées caractériser le discours qui a été annoncé ne sont d’actualité», a-t-il dénoncé dans l’émission ‘‘On refait le monde’’ sur Djoma TV.

Ce haut cadre du Rpg Arc-en-ciel estime que la situation de la transition est suffisamment délétère au point que, selon lui, certains qui avaient soutenu le coup d’État du 05 septembre 2021 commencent à regretter le départ de l’ancien président Alpha Condé.

«Avec la transition, vous comprenez que la situation est nettement plus dégradée que celle d’avant le 5 septembre. Tout le monde est conscient de l’état délétère dans lequel le pays se trouve. Beaucoup de gens qui ont applaudi le 5 septembre regrettent aujourd’hui le Pr Alpha Condé (…). La question du troisième mandat est un faux débat parce que pour moi, en tant que membre du parti, en tant qu’intellectuel, essayer d’expliquer le 5 Septembre par le 3e mandat est une sorte de paresse (…). Il est évident que si on ne travaille pas à construire un véritable consensus autour des éléments essentiels devant conduire à un retour rapide à l’ordre normal, il est à craindre que nous nous retrouvions dans une situation de crise qui va davantage enfoncer le pays, malheureusement. Alors qu’on le veuille ou non, nous étions sur une bonne dynamique malgré ce qu’on peut reprocher à la gouvernance du Pr Alpha Condé. La Guinée était belle et bien sur la bonne voie. Et si c’était difficile, on était sur la voie d’une certaine émergence économique. Les chiffres le prouvent. Il suffit de voir le taux de croissance en 2021 à la date du 05 septembre, la position de la Guinée avec les institutions financières, les projets en cours et les perspectives pour s’en rendre compte», se félicite Souleymane Keita.

A la question de savoir quelle directive faut-il suivre désormais pour reconquérir le pouvoir perdu le matin du 05 septembre 2021, l’ancien conseiller chargé de mission à la présidence sous Alpha Condé pense qu’il y a nécessité de faire une autopsie s’impose RPG.