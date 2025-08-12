Après plusieurs mois d’examen minutieux des candidatures, la Fédération guinéenne de football a officiellement porté son choix sur Paulo Duarte pour prendre les rênes du Syli national A.

L’expérimenté technicien portugais a été retenu selon des critères bien définis par les autorités sportives guinéennes.

Son arrivée semble faire l’unanimité dans le milieu du football local. Le consultant sportif Thierno Saidou Diakité salue cette nomination et exprime sa confiance en celui que l’on surnomme affectueusement “le Mourinho de l’Afrique”.

« Le choix de Paulo Duarte est judicieux. Il possède les qualités requises. On l’appelle le Mourinho de l’Afrique, et je pense que si on le laisse travailler librement, dans peu de temps, le Syli retrouvera sa place d’antan. Il fera des résultats, car il a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays africains », a-t-il déclaré.

Pour Thierno Saidou Diakité, le succès de Duarte dépendra de la liberté qui lui sera accordée pour mener à bien sa mission, mais aussi de la capacité de la Fédération guinéenne de football à lui offrir les conditions optimales de travail.

Il insiste notamment sur les priorités du nouveau sélectionneur, dans un contexte où les échéances internationales approchent à grands pas.

« Sa priorité, c’est avant tout la qualification. Il n’a pas de temps à perdre, d’autant que la Fédération a déjà pris du retard. Il y a des matchs qualificatifs pour la Coupe du monde qui arrivent, et la Guinée est actuellement très mal classée dans son groupe », a-t-il souligné.

En guise de mise en garde, le consultant sportif met également l’accent sur un point crucial : la régularité du paiement du salaire de l’entraîneur, souvent source de tensions dans les sélections africaines.

« Il faut impérativement éviter les erreurs du passé. D’abord, ne pas retarder le paiement de son salaire. Ensuite, le laisser travailler sereinement. C’est à ces conditions qu’il pourra être performant », a-t-il conclu.

Vous retrouverez l’intégralité de l’interview avec Thierno Saidou Diakité sur Guinee360.