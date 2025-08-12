La Fédération guinéenne de mini-football, en partenariat avec le ministère des Sports et l’ensemble de son encadrement technique, a procédé, ce mardi 12 août, à la présentation officielle de son nouvel entraîneur, Paulo Georges Rebelo Duarte. La cérémonie s’est tenue lors d’une conférence de presse organisée sur la plage de Camayenne.

Face aux journalistes, le technicien portugais a livré ses premières impressions : « Je suis très heureux d’avoir été choisi comme entraîneur. La présence de Monsieur le ministre aujourd’hui me donne beaucoup de confiance et de sérénité. Pour gagner, nous devons être unis : joueurs, supporters et tous les acteurs du football guinéen. Chacun doit s’engager pour faire progresser cette équipe. Un groupe est toujours plus fort lorsqu’il est soudé ; quand il est divisé, ce n’est jamais bon. »