À quelques semaines de la prochaine fenêtre internationale FIFA, la Fédération Guinéenne de Football a officialisé la nomination de Paulo Jorge Rebelo Duarte à la tête du Syli National. Le technicien portugais, bien connu sur le continent africain, s’apprête à vivre sa quatrième expérience à la tête d’une sélection nationale, après le Burkina Faso, le Gabon et le Togo.

Avec un palmarès mitigé et sans titre majeur, Duarte hérite d’une équipe guinéenne fragilisée par une série de contre-performances ces derniers mois.

Deux passages au Burkina Faso, ponctués par une médaille de bronze

Lors de son premier mandat avec les Étalons, Duarte ne parvient pas à qualifier l’équipe pour la CAN 2008. Il réussit toutefois à susciter l’espoir d’une qualification pour la Coupe du monde 2010, avant de céder la première place du groupe éliminatoire à la Côte d’Ivoire. Il obtient tout de même un billet pour la CAN 2010, mais la campagne de 2012 tourne au fiasco : trois défaites et seulement deux buts inscrits. Le Portugais est limogé à l’issue du tournoi.

De retour en 2016, il hérite d’une sélection à reconstruire après l’échec de 2015. Lors de la CAN 2017 au Gabon, il signe sa meilleure performance en carrière : une troisième place obtenue face au Ghana lors de la petite finale. Mais la désillusion revient vite : l’échec à se qualifier pour la CAN 2019 précipite son départ. Son bilan avec le Burkina Faso est de 59 matchs dirigés pour 27 victoires, 16 nuls et 16 défaites.

Une expérience écourtée avec le Gabon

En avril 2012, Duarte prend les commandes des Panthères du Gabon, alors quart-de-finalistes de la CAN. Chargé de maintenir la dynamique, il échoue à qualifier l’équipe pour l’édition 2013. Son aventure s’arrête au bout d’un an, avec un bilan de 13 matchs, 3 victoires, 5 nuls et 5 défaites.

Trois années sans éclat avec le Togo

En 2021, il devient sélectionneur du Togo. En 23 rencontres, il signe 7 victoires, 10 nuls et 6 défaites. Sous sa direction, les Éperviers ratent la qualification pour la Coupe du monde 2022 et pour la CAN 2024. En campagne pour les éliminatoires du Mondial 2026, il ne récolte que 3 points en 4 matchs. En pleine compétition, il démissionne.

Expériences en clubs et nouveau défi avec la Guinée

En parallèle de ses fonctions en sélection, Duarte a dirigé trois clubs africains : Boca Libreville (Gabon), le Club Sportif Sfaxien (Tunisie) et le Primeiro de Agosto (Angola).

Nommé en août 2025, il fera ses débuts à la tête du Syli National en septembre, à l’occasion des 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial 2026, face à la Somalie (5 septembre) et à l’Algérie (8 septembre). Sa mission principale : relancer une équipe guinéenne en pleine crise, marquée notamment par une élimination précoce en vue de la CAN 2025.