Selon nos informations, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, également vice-président de l’International Libéral, a été invité à participer à la Convention nationale du Parti démocrate, qui se tiendra du 19 au 22 août 2024 au United Center à Chicago, dans l’Illinois, aux États-Unis.

Cette convention, un événement majeur du calendrier politique américain, réunira les délégués du Parti démocrate pour désigner officiellement leur candidat à la présidence pour les élections de novembre 2024. L’actuelle vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est pressentie pour être investie par son parti pour affronter le candidat républicain, l’ancien président Donald Trump, dans une course qui s’annonce déterminante pour l’avenir politique du pays.

Souleymane Konaté dit Souza, président de la Commission communication de l’ANAD et conseiller en communication du président de l’UFDG, a confirmé cette information en soulignant l’importance de la participation de Cellou Dalein Diallo à cet événement international. « Il sera aux États-Unis pour prendre part à la Convention du Parti démocrate. D’ailleurs, il a toujours été invité à cette convention », a-t-il déclaré.

Cette invitation témoigne de l’envergure internationale de Cellou Dalein Diallo et de l’estime dont il jouit au sein de la communauté politique mondiale. Sa présence à la Convention nationale du Parti démocrate est une reconnaissance de son engagement en faveur de la démocratie et de son rôle de leader d’opinion sur la scène politique africaine.

Cette participation offre également une opportunité à Cellou Dalein Diallo de renforcer les liens entre son parti, l’UFDG, et d’autres mouvements politiques internationaux partageant les mêmes valeurs de liberté, de démocratie et de respect des droits humains. C’est aussi une occasion pour lui de partager l’expérience guinéenne et de plaider pour le soutien international dans les efforts de consolidation de la démocratie en Guinée.

Alors que la Guinée traverse une période de transition délicate, marquée par des défis politiques et sociaux, l’implication de Cellou Dalein Diallo sur la scène internationale peut avoir des répercussions positives pour le pays. En participant à des forums mondiaux tels que la Convention nationale du Parti démocrate, il peut continuer à porter la voix de la Guinée sur la scène mondiale et à attirer l’attention sur les enjeux cruciaux auxquels le pays est confronté.

La Convention nationale du Parti démocrate sera donc non seulement un moment crucial pour la politique américaine, mais aussi une plateforme importante pour Cellou Dalein Diallo, permettant de consolider les relations entre la Guinée et les États-Unis, et de faire avancer les causes démocratiques sur le continent africain.