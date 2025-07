Alors que le gouvernement guinéen et les autorités coutumières ont signé, ce jeudi 10 juillet 2025 à Conakry, un pacte national pour la paix, l’unité et la cohésion sociale, la démarche continue de susciter des vives critiques au sein de la classe politique. Le président du Parti du Renouveau et du Progrès (PRP), Rafiou Sow, a exprimé ses réserves, dénonçant une initiative déconnectée des véritables enjeux de la transition.