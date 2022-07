A travers un point de presse ce mardi 12 juillet, la police nationale a rendu public le bilan des accidents de la circulation pendant et après la fête de Tabaski. A cette occasion, elle a indiqué que trois cas de morts et plusieurs cas de blessés ont été enregistrés à Conakry et à l’intérieur du pays.

Le ministère de la sécurité et de la protection civile, a annoncé un total de 10 cas d’accident de circulation dont un cas mortel à Conakry et deux autres cas à l’intérieur du pays, notamment à Boké et à Kankan.

Un communiqué du département mentionne également quatre cas blessés graves et des dégâts matériels importants, ont été répertoriés.

Cependant, parmi les 10 cas d’accidents enregistrés pendant les deux jours, six ont été causés par des motos.

Ces drames sont intervenus malgré les multiples fortes dispositions annoncées par le ministère, en prélude de la fête de Tabaski.

Il faut rappeler par ailleurs qu’au cours de la fête du ramadan dernier, le ministère de la sécurité et de la protection civile avait annoncé dix cas d’accidents de circulation dont sept à Conakry et trois à l’intérieur du pays, notamment à Boké, Forécariah et Kankan.