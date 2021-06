Les autorités saoudiennes ont annoncé ce samedi que seulement 60.000 pèlerins seront autorisés à effectuer le Hajj 2021 sur les lieux saints de l’Islam.

Le ministère du Hajj et de la Umrah a déclaré qu’à la lumière de la poursuite de la pandémie de coronavirus et des risques de propagation des infections dans les espaces bondés et les grands rassemblements, il a été décidé que le Hajj pour cette année (1442 H / 2021) sera organisé afin qu’un nombre limité de pèlerins de diverses nationalités qui résident déjà en Arabie saoudite, puissent l’effectuer.

Le ministère a souligné que ceux qui souhaitent effectuer le Hajj doivent être exempts de toute maladie chronique, et aussi être dans la tranche d’âge de 18 à 65 ans pour ceux qui sont vaccinés contre le Covid-19 avec une ou deux doses.

« Le gouvernement d’Arabie saoudite donne toujours la priorité à la sécurité, à la santé et à la sécurité des pèlerins, et a eu l’honneur de servir plus de 150 millions de pèlerins au cours des dix dernières années. Il a été décidé de limiter la disponibilité de l’enregistrement pour ceux qui souhaitent effectuer le Hajj par voie électronique afin de s’assurer que les rituels sont effectués en bonne santé, sécurité et sûreté, tout en respectant les contrôles réglementaires, les normes sanitaires et les exigences de sécurité », a indiqué le ministère chez nos confrères de Saudi Gazette.