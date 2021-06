Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo a reçu ce vendredi 11 juin, plusieurs diplomates à son domicile privé. Les échanges ont porté sur l’actualité relative à la décrispation de la crise en Guinée.

L’ancien Chef de file de l’opposition a eu un tête à tête avec les ambassadeurs des USA, de la France et des représentants de l’UE. Ensuite, le Coordonnateur du système des Nations Unies et le représentant de la CEDEAO.

«Nous avons échangé sur la crise socio-politique qui prévaut actuellement dans notre pays et sur les voies et moyens susceptibles, de conduire à l’apaisement et au retour de la confiance entre les acteurs politiques», a raconté Cellou Dalein Diallo.

En face des ces diplomates, l’opposant a dévoilé ses intentions et celles de sa formation politique :

«Pour l’Ufdg, le retour de la paix et de la confiance passe nécessairement par la justice et le respect de la Constitution et des lois de la République.»