Après avoir atterri mercredi soir à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, la chanteuse malienne a été présentée à la presse le jeudi 11 mai dans le but de parler de son concert prévu ce vendredi 12 mai 2023 au chapiteau By Issa.

Lors d’une conférence de presse organisée par la structure organisatrice Dream Event, au studio Kirah situé à Kipé (Commune de Ratoma), le responsable du projet a exprimé le choix de l’artiste chanteuse malienne Fatim Diabaté pour un concert à Conakry.

“La communauté malienne demande beaucoup Fatim Diabaté et nous sommes fiers de miser sur elle. Elle est Hadja et propose une musique traditionnelle responsable. Nous avons travaillé sur ce projet pendant 6 mois, ce qui n’a pas été facile. Elle est venue avec tout son staff et nous avons voulu bien faire les choses car nous sommes une nouvelle structure. Il faut dire que l’artiste nous a facilité la tâche et les retours sont positifs. En ce qui concerne les prix, nous avons facilité les choses pour le public afin de répondre favorablement à l’appel. Nous invitons donc la population guinéenne et la communauté malienne à venir profiter du spectacle”, a expliqué Ahmed Sank.

Figurant parmi les têtes d’affiche du concert, l’artiste Petit Kandia n’a pas manqué de faire l’éloge de sa consœur.

“Je suis content d’être là, j’apprécie beaucoup sa musique et partager la scène avec elle est un plaisir. Je suis très content et j’espère que le concert se déroulera comme prévu. C’est également une chanteuse que j’apprécie”, a déclaré Petit Kandia.

“C’est un honneur pour moi de partager la scène avec elle, c’est une grande artiste et nous vous invitons massivement à venir”, a ajouté l’artiste chanteuse Foudis Diallo.

La chanteuse malienne Fatim Diabaté, très écoutée et adulée par la communauté malienne et guinéenne, s’est révélée au public guinéen avec son titre “Tiebakoro”. Ses musiques traditionnelles rythmées de messages de sensibilisation sur différents sujets lui ont permis de se constituer une communauté de fans en Guinée. Ravie d’être là, l’artiste s’est exprimée en ces termes.

“Je suis ravie d’être en Guinée, je me sens chez moi. Je remercie les organisateurs, mon manager, mes musiciens, et je suis reconnaissante envers les griots. Nous sommes prêts et je vais donner le meilleur de moi-même. Venez tôt, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Ce sera un spectacle inédit avec ma musique traditionnelle et des chansons plus modernes”, a-t-elle exprimé.

Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi 12 mai au chapiteau By Issa, pour un concert cocktail en compagnie de la chanteuse vedette du Mali, Fatim Diabaté. Le prix d’entrée est de 300 000 GNF.