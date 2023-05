Dans une déclaration rendue ce vendredi 12 mai 2023, la coordination générale des Foulbhés et Haali poular, s’est exprimée sur le cas des morts lors des récentes manifestations des Forces vives de Guinée. Elle demande au colonel Mamadi Doumbouya de prendre les dispositions pour mettre un terme aux “crimes ciblés”.

Déclaration intégrale

La Coordination des Foulbhés et Halipoular est profondément choquée par la mort de plusieurs citoyens lors des manifestations des Forces Vives de Guinée (FVG) les 10 et 11 mai 2023.

La répression desdites manifestations a entraîné en effet 7 morts et plusieurs blessés par balles dont un bébé de 6 mois. Si on ajoute à ce triste bilan les victimes des manifestations antérieures, on se retrouve avec 24 morts depuis l’avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021 (voir la liste ci-jointe).

La Coordination des Foulbhés et Halipoular constate avec douleur et interrogation que toutes ces victimes sont issues d’une seule communauté, celle des Foulbhés et Halipoular.

Ce que les ressortissants de cette communauté déplorent le plus, c’est que ces crimes récurrents ne font l’objet d’aucune enquête visant à identifier et à traduire devant les tribunaux leurs auteurs et commanditaires.

Si ces crimes ciblant les enfants d’une même communauté persistent et continuent d’être impunis, ils risquent d’affecter durablement la paix, l’unité nationale et la cohésion sociale dans notre pays.

C’est pourquoi la Coordination des Foulbhés et Halipoular demande aux autorités de notre Pays et notamment au Colonel Mamadi Doumbouya, de prendre toutes les dispositions pour mettre un terme à ces crimes ciblés et, pour ceux déjà commis, de diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs et commanditaires et les traduire en justice.

Ceci permettrait en outre d’éviter que les victimes ne tentent de se rendre justice mais également de restaurer l’autorité et la légitimité de l’État ainsi que la confiance entre toutes les composantes de notre société.

C’est le seul moyen de rassurer les différentes composantes ethniques et politiques sur la neutralité et l’impartialité de l’État ainsi que de son appareil judiciaire et de ses forces de défense et de sécurité.

La Coordination présente ses condoléances émues à ceux qui ont perdu des proches, adresse ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, exprime sa totale solidarité à toutes ces victimes et invite toutes les bonnes volontés à leur apporter leur soutien matériel et moral.

POUR LA COORDINATION NATIONALE DES FOULBHES ET HALIPULAR

ELHADJ ALSENY BARRY, LE PRESIDENT

Conakry le 12 Mai 2023