Un corps sans vie a été découvert au petit matin de ce vendredi 12 avril 2024, au quartier Bantounka 2 dans la Commune de Ratoma. La victime n’a pas été encore identifiée.

Les premiers témoignages supposent que le décès est lié à un accident. Selon les responsables du quartier interrogés sur les lieux, c’est un homme de la quarantaine dont les traces sur le corps porte à croire qu’il a été victime d’un accident de circulation. A en croire Diallo Hammady, conseiller chargé de la jeunesse au quartier Bantounka 2, il n’est pas de son quartier.

“Son identité n’a pas été retrouvé puisqu’il ne détient aucune pièce d’identification et je ne pense pas s’il soit de ce quartier. Personne ne lui a reconnu. Mais les médias sont mieux placé puisqu’il y a des images et des photos qui doivent circuler sur les différents sites d’informations et sur les réseaux sociaux”, explique M. Diallo.

Cette thèse d’accident a été également soutenue par le président du conseil de quartier, Thierno Amadou Diallo, qui souligne tout de même que ce n’est pas la première fois qu’on découvre des corps au niveau des rails de Bantounka 2. Il invite les autorités guinéennes à prendre des dispositions pour sécuriser la population.

“Ce n’est pas dans mon quartier seulement, l’insécurité bat son plein dans tout Conakry. Je ne connais pas l’identité de la victime. Ce que moi je vais dire ici, c’est de sécuriser la population. Les services de sécurité doivent faire des patrouilles la nuit pour sécuriser la population. Parce que s’il n’y a pas de patrouille les malfaiteurs vont s’attaquer aux citoyens. Tu ne peux pas sortir dans les petites ruelles à partir de 23 heures. Mais si la gendarmerie ou la police passe dans les ruelles des quartiers, peut-être ça va atténuer l’insécurité”, a suggéré ce responsable du quartier Bantounka 2.

Le corps se trouve en ce moment entre les mains des services de la protection civile.