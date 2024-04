Plus de quatre-vingt dix (90) cas de doublons ont été enregistrés parmi les passeports des Guinéens vivant dans 3 pays européens. Les titulaires de ces documents sont convoqués à partir de lundi 15 avril 2024 à l’ambassade de la Guinée à Bruxelles pour clarifier cette situation.

Ce sont exactement 91 Guinéens vivant au Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) qui sont concernés par cette situation de doublons. Il s’agit des demandes de passeport entre 2023 et 2024 et dont les passeports ont été reçus par les services consulaires. “Pour ces cas précis, des clarifications s’imposent auprès de nos services”, martèle l’ambassade de la Guinée en Belgique.

Pour clarifier la situation, les concernés doivent se présenter au consulat à partir du lundi 15 avril 2024 à 9 heures, munis de leurs pièces d’identité valables et de leurs reçus de paiement.

Ci-dessous les personnes concernées :