Ce lundi 12 avril 2021, Mamady Onivogui sera situé sur son sort au tribunal de première instance de Dixinn.

Poursuivi depour »participation à un mouvement insurrectionnel, associations de malfaiteurs, menaces, violences par le biais d’un système informatique » l’activiste de la société civile sera de nouveau devant les juges.

Il faut rappeler que lors de la dernière audience, le ministère public avait requis une peine de 10 ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 100 millions contre le coordinateur national du mouvement ”Elazologa” soutenant mordicus que celui-ci, avait tenu des propos qui sont de nature à troubler l’ordre public, mais aussi qui portent atteinte à l’honneur du chef de l’Etat.

La défense, à travers l’avocat Me Salifou Béavogui avait battu en brèche les arguments du ministère public et demandé la relaxe pure et simple de leur client pour délits non constitués.