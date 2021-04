Le mois de ramadan pointe à l’horizon. Un mois de jeûne et de pénitence qui permettra aux musulmans de se faire pardonner leurs péchés et se rapprocher davantage de leur créateur. Le jeûne est une obligation prescrite à toute la communauté, à quelques exceptions près.

Le jeûne n’y consiste pas à une simple privation alimentaire, mais en l’observation d’un ensemble cohérent de prescriptions d’ordre alimentaire, physique et moral qui affecte le comportement de l’individu et transforme les habitudes de la communauté.

Interrogé ce dimanche 11 avril 2021, Elhadj Abdourahime chroniqueur Islamique rappelle aux fidèles musulmans l’importance du jeûne et comment le mener à bien. Il énumère également quelques actions recommandées pendant le mois de Ramadan.

«On doit jeûner par tous les organes , cela ne veut pas dire de s’abstenir (de boire, de manger ou de cohabiter) mais que l’ensemble des organes doivent s’abstenir de tout. Faire la prière surérogatoire pendant la nuit. Le messager d’Allah PSL a dit : «Quiconque fait la prière surérogatoire pendant le mois de Ramadan avec foi et attend la récompense auprès d’Allah seul, verra ses péchés antérieurs absous par Allah ». Pendant le mois de ramadan, le musulman doit lire beaucoup le saint coran, donner l’aumône, faire des invocations et faire des sacrifices, aider les pauvres et les nécessiteux », conseille t’il

Plus loin, le chroniqueur islamique a invité les musulmans à «arrêter le mensonge, le vol, la médisance, la fornication et le gaspillage. Il les a déconseillé aussi de boire de l’alcool, de fumer de la cigarette et la drogue ou encore d’écouter de la musique, regarder des films pour perdre le temps. La perte de temps n’est pas permise en islam surtout».

Il faut rappeler que le ramadan est l’un des piliers de l’islam. C’est aussi une obligation religieuse que tout musulmans doit accomplir durant le neuvième mois lunaire Hégirien appelé le mois de ‘’Ramadan’’.