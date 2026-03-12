L’attaque américano-israélienne contre l’Iran a précipité le Moyen-Orient dans une nouvelle escalade. En représailles, Téhéran a bloqué le détroit d’Ormuz, par où transite environ 25 % du commerce mondial de pétrole transporté par voie maritime. Pour atténuer les répercussions sur le marché énergétique mondial, les 32 pays membres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ont décidé de procéder au plus important déblocage coordonné de stocks de pétrole jamais enregistré.

Les États membres de l’AIE se sont accordés à l’unanimité pour mettre sur le marché 400 millions de barils issus de leurs réserves stratégiques d’urgence. Cette décision constitue « le plus important » déblocage de stocks de l’histoire de l’institution, qui regroupe notamment les pays du G7 — États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Japon et Canada — ainsi que d’autres économies comme l’Australie ou le Mexique.

La décision de déclencher ces mesures collectives d’urgence a été prise lors d’une réunion extraordinaire des gouvernements membres tenue le mardi 10 mars 2026. Convoquée par le directeur exécutif de l’AIE, cette rencontre visait à évaluer l’état du marché pétrolier dans le contexte du conflit au Moyen-Orient et à examiner les options permettant de faire face aux perturbations de l’approvisionnement.

« Les défis auxquels nous sommes confrontés sur le marché pétrolier sont d’une ampleur sans précédent. Je me réjouis donc que les pays membres de l’AIE aient réagi par une action collective d’urgence d’une ampleur inédite », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE. « Les marchés pétroliers étant mondiaux, la réponse aux perturbations majeures doit l’être également. La sécurité énergétique est la mission fondatrice de l’AIE, et je suis heureux de constater la forte solidarité dont font preuve les membres de l’AIE en prenant ensemble des mesures décisives. »

Les stocks d’urgence seront mis à disposition du marché selon un calendrier adapté à la situation nationale de chaque pays membre. Cette mobilisation pourra être complétée par d’autres mesures d’urgence prises individuellement par certains États.

Au total, les pays de l’AIE disposent de plus de 1,2 milliard de barils de réserves stratégiques, auxquels s’ajoutent 600 millions de barils de stocks industriels détenus dans le cadre d’obligations gouvernementales. Il s’agit du sixième déblocage coordonné de l’histoire de l’organisation, créée en 1974. Des actions similaires avaient été menées en 1991, 2005, 2011 et à deux reprises en 2022.

De son côté, le président Donald Trump a autorisé le département américain de l’Énergie à libérer 172 millions de barils provenant de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis, à partir de la semaine prochaine. Selon les autorités américaines, la livraison devrait s’étaler sur environ 120 jours, en fonction des capacités de déchargement.

Le conflit au Moyen-Orient, déclenché le 28 février 2026, a fortement perturbé le trafic pétrolier dans le détroit d’Ormuz. Les volumes d’exportation de pétrole brut et de produits raffinés y représentent désormais moins de 10 % des niveaux observés avant le conflit, contraignant plusieurs opérateurs de la région à interrompre ou à réduire considérablement leur production.

En 2025, environ 20 millions de barils par jour de pétrole brut et de produits pétroliers transitaient par le détroit d’Ormuz, soit près de 25 % du commerce mondial de pétrole par voie maritime. Les possibilités de contourner ce passage stratégique pour acheminer le pétrole restent limitées.