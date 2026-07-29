Violences basées sur le genre, protection de l’enfance, leadership féminin : les quatre priorités d’Aminata Kaba

Nouvellement installée à la tête du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, Aminata Kaba a dévoilé,ce mercredi 29 juillet 2026, les grandes orientations qui guideront son action. À l’occasion de la cérémonie de passation de charges avec son prédécesseur, Patricia Adeline Lamah, la ministre a placé la lutte contre les violences basées sur le genre, la protection de l’enfance, le renforcement du leadership féminin et la solidarité nationale au cœur de sa feuille de route.

Dans son discours de prise de fonction, Aminata Kaba a d’abord exprimé sa reconnaissance au président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en elle.

« Cette confiance est un honneur immense, mais surtout une responsabilité exigeante qui m’oblige à servir avec loyauté, intégrité et détermination les idéaux de progrès, de justice sociale et de solidarité », a-t-elle déclaré, réaffirmant son engagement à inscrire son action dans la vision du programme Simandou 2040.

La ministre a également salué le leadership du Premier ministre, Amadou Oury Bah, ainsi que le travail accompli par son prédécesseur, Patricia Adeline Lama, dont elle a souligné « l’engagement, l’écoute, l’humanisme et l’impact » en faveur des femmes, des familles et des personnes vulnérables.

Au-delà des hommages, Aminata Kaba a surtout présenté les priorités qui structureront son mandat. La première concerne le renforcement du leadership et de l’organisation des femmes afin d’accroître leur participation au développement économique, social et politique du pays.

La deuxième priorité porte sur la lutte contre les violences basées sur le genre. La ministre a assuré que toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles feront l’objet d’une attention particulière dans les politiques publiques.

Le troisième axe vise la consolidation de la cellule familiale et le renforcement de la protection de l’enfance. Selon elle, le développement du pays passe aussi par des familles plus résilientes et une meilleure prise en charge des enfants.

Aminata Kaba entend renforcer le système national de solidarité et de protection des personnes vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap. « Les solidarités traduisent les valeurs profondes de notre société. Elles commandent que nul ne soit laissé de côté », a-t-elle insisté.

Pour la nouvelle ministre, les politiques sociales ne doivent plus être considérées comme de simples mécanismes d’assistance. Elles doivent devenir de véritables leviers de transformation sociale et de développement humain durable.

Afin d’atteindre ces objectifs, elle a annoncé une gouvernance fondée sur la culture du résultat, la redevabilité, la transparence, la proximité avec les populations et l’évaluation permanente des actions publiques.

S’adressant aux cadres de son département, Aminata Kaba les a exhortés à renforcer la discipline administrative, l’innovation et l’esprit d’équipe. Elle a également lancé un appel aux collectivités locales, aux organisations de la société civile, aux leaders communautaires et religieux, au secteur privé ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers pour accompagner la mise en œuvre de cette ambition.

Au terme de son propos, la ministre a réaffirmé sa volonté de faire du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités un acteur majeur de la transformation sociale de la Guinée.

« Ensemble, faisons du bien-être social, de l’équité, de la solidarité et de la dignité humaine les piliers d’une Guinée réconciliée avec elle-même, tournée vers l’avenir et résolument engagée sur la voie du progrès », a-t-elle conclu.