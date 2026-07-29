Patricia Lamah : « Les plus grandes destinées ne commencent pas toujours dans les plus grands bureaux »

Après six mois à la tête du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, Patricia Lamah a officiellement passé le témoin, ce mercredi 29 juillet 2026, à Aminata Kaba. Lors de la cérémonie de passation de service, la ministre sortante a livré un message empreint de foi, d’espoir et de persévérance, notamment à l’endroit des jeunes filles guinéennes.

Remerciant les autorités pour la confiance placée en elle ainsi que ses collaborateurs pour leur loyauté et leur engagement, Patricia Lamah a tenu à partager une conviction qui l’a toujours guidée.

« Les plus grandes destinées ne commencent pas toujours dans les plus grands bureaux. Elles commencent souvent avec une foi inébranlable, beaucoup de travail et une volonté de ne jamais abandonner », a-t-elle déclaré.

S’adressant directement aux jeunes filles guinéennes, l’ancienne ministre les a exhortées à croire en leur potentiel et à ne jamais se laisser décourager par leurs origines ou les difficultés de la vie.

« Croyez en vos rêves. Ne laissez personne vous convaincre que votre passé détermine votre avenir. Travaillez, n’ayez jamais peur de vos débuts et n’ayez jamais honte de votre histoire », a-t-elle lancé.

Patricia Lamah a également insisté sur l’importance de la formation, de la persévérance et de la foi, estimant que « lorsque Dieu décidera que votre heure est venue, personne ne pourra empêcher votre élévation ».

En quittant ses fonctions, elle a affirmé partir avec le sentiment du devoir accompli.

« Je quitte aujourd’hui cette fonction avec beaucoup de paix dans le cœur, une grande fierté et la certitude d’avoir servi mon pays avec sincérité », a conclu Patricia Lamah.