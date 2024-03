Les autorités de la Transition en Guinée ont pris une décision importante pour protéger la sécurité alimentaire du pays. Ce lundi 11 mars 2024, le ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME a annoncé l’interdiction de l’exportation de certains produits alimentaires pour une durée de trois mois.

Cette mesure vise à garantir l’approvisionnement suffisant du marché intérieur en produits essentiels. Parmi les produits concernés par cette interdiction, on retrouve le piment sec, le piment frais, l’aubergine, le gombo, la tomate fraîche, le taro, le manioc, le maïs, les farines de manioc et de maïs, le fonio, l’igname, la patate douce et l’oignon.

Cette décision entre en vigueur immédiatement et sera appliquée par les administrateurs territoriaux ainsi que les services de douanes au niveau des postes frontaliers. L’objectif est de préserver les ressources locales et d’éviter une pénurie de ces produits sur le marché intérieur.