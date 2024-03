Dans une interview exclusive accordée à nos confrères de la Radio France Internationale (RFI), ce mardi 12 mars 2024, le nouveau Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a abordé la question cruciale du retour à l’ordre constitutionnel en Guinée. Une déclaration qui soulève des interrogations quant à la durée de la transition et à la tenue des engagements pris par les autorités en place.

Alors que l’accord entre la junte guinéenne et la CEDEAO fixait la fin de la transition au 31 décembre 2024, M. Bah a évoqué une possible prolongation jusqu’en 2025, suscitant ainsi des inquiétudes quant au respect des délais prévus.

Interrogé sur la tenue de l’engagement de la junte militaire de rendre le pouvoir au plus tard le 31 décembre 2024, M. Bah a souligné la complexité des processus de transition et la nécessité de prendre en compte les causes profondes des instabilités politiques en Guinée.

“Les processus de transition sont complexes d’un pays à un autre. Malheureusement, la CEDEAO a toujours interprété la question de la transition comme une passion de pouvoir. Or les causes fondamentales de la déstabilisation de la Guinée sont d’ordre beaucoup plus structurels. Donc si nous voulons éviter la répétition de ces séries d’instabilité, il faut prendre en compte la nécessité d’un stat building d’où la refondation”, a expliqué M. Bah.

Quant à la perspective d’une fin de transition, M. Bah a exprimé son espoir que le processus prenne fin en 2025, tout en reconnaissant les défis à relever.

“J’espère que nous tiendrons le cap et ce qui est en train d’être fait va dans cette direction. Donc l’objectif, c’est de finir celà et pense que 2025 est une bonne période pour couronner l’ensemble du processus toujours avec l’aide de Dieu parce l’explosion du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum a été vraiment un coup très dure, et qui impact l’ensemble des activités de l’État aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Malgré les incertitudes quant à la durée de la transition, M. Bah a insisté sur la volonté du leadership guinéen de restaurer l’ordre constitutionnel et de promouvoir la stabilité politique dans le pays.

Cette interview met en lumière les défis auxquels est confrontée la Guinée dans son processus de transition vers un ordre constitutionnel normal, et souligne l’importance d’un dialogue inclusif entre tous les acteurs pour garantir une transition pacifique et démocratique.