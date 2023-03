Le président du parti Rassemblement pour la République (Rpr) a réagi suite à l’arrestation du coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée.

Abdoul Sacko arrêté ce samedi 11 mars 2023, à Conakry a été conduit à la Direction centrale de la police judiciaire (DCIJ) selon ses proches.

Rafiou Sow dénonce un acte de sabotage vis-à-vis du travail d’apaisement entamé par les religieux.

“Je suis très désolé d’apprendre cette nouvelle. Nous estimons que c’est la suite logique du travail des faucons du CNRD”.

Pour cet acteur politique, il y a au sein du CNRD et du gouvernement, des gens qui ne veulent pas que cette crise prenne fin.

“Même s’il y a certains qui œuvrent dans ce sens, mais il y a d’autres qui ne veulent pas qu’il y ait un dialogue sincère et qui font tout pour faire échouer toutes les tentatives de rapprochement entre les Forces vives et le CNRD”.

L’autre raison qui peut justifier l’interpellation du coordinateur du Forum des forces sociales, est de pousser les responsables des Forces vives à bouder la rencontre prévue lundi entre les chefs religieux et les acteurs concernés, estime Rafiou Sow.

C’est pourquoi, il invite ses paires de la classe politique à répondre massivement à l’invitation du Premier imam de Conakry et son équipe.

“Moi j’encourage mes pairs à répondre à cette invitation, pour honorer ces leaders religieux et prouver à l’opinion nationale et internationale que nous sommes de bonne foi c’est le gouvernement qui ne veut pas dialoguer et que si demain nous manifestons c’est parce que les autorités n’ont pas accepté ce que nous avons demander”.

À tous les Guinéens épris de paix et de justice, Rafiou Sow appelle à se mobiliser pour exiger des autorités de transition le retour à l’ordre constitutionnel.

“Nous voulons qu’il y ait des élections libres et transparentes, nous voulons que cette transition soit apaisée et que tout le monde prenne part au processus. Vouloir nous refuser cela, c’est de ne pas vouloir la paix et la quiétude sociale en Guinée “, prévient le leader du Rpr.