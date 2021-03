Au cours du Conseil des ministres, ce jeudi 11 mars 2021, le président Alpha Condé a ordonné à son ministre en charge de l’Industrie et des PME, en collaboration avec celui de la Justice et de la Sécurité, de mener des investigations afin de procéder à la fermeture des usines et autres fabriques non agréées.

«Le Chef de l’Etat instruit le Ministre de l’Industrie et des PME à diligenter, en collaboration avec les Ministres en charge de la Justice et de la Sécurité, des investigations pour identifier et procéder à la fermeture immédiate de toutes les industries et autres fabriques non agréées souvent à la base de la production de produits et aliments dangereux pour la santé des populations», peut-on lire dans le compte-rendu du Conseil des ministres, rendu public par la cellule de communication du gouvernement.