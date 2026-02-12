En visite dans plusieurs institutions d’enseignement supérieur public ce mercredi 11 février 2026, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Diaka Sidibé, a réaffirmé sa volonté d’engager une transformation en profondeur du système universitaire guinéen.

À l’Institut supérieur des sciences de l’éducation de Guinée (ISSEG), devant le personnel enseignant, la ministre a exposé les grandes lignes de son ambition avant d’effectuer une visite des chantiers en cours.

« Mon mandat s’inscrit dans le cadre de la qualité du système d’enseignement et de recherche et pour que cette qualité ne soit pas un vain mot il faut que je compte sur l’ISSEG en tant qu’institution chargée de l’éducation. Nos laboratoires doivent être suréquipés avec les dernières générations d’équipement, avec le développement de l’intelligence artificielle, nous pouvons faire mieux et plus. »

Pour Diaka Sidibé, l’amélioration des infrastructures doit aller de pair avec des réformes pédagogiques structurantes. Elle insiste sur l’engagement collectif nécessaire pour réussir cette mutation.

« J’espère qu’à travers votre concours, votre bienveillance et votre responsabilité, que nous allons poursuivre nos réformes, que nous allons engager des réformes également structurantes pour la pédagogie, pour la recherche académique parce que pour nous c’est un tremplin pour le développement socio-économique de notre pays. Je compte sur chacun de vous et je vous renouvelle ma considération et tout mon accompagnement afin qu’on réussisse ensemble. Si nous réussissons ensemble, ce pari c’est l’éducation guinéenne qui gagne, ce sont les jeunes qui gagnent et à la fin c’est la Guinée qui gagne parce qu’on aura un capital humain compétent et compétitif et qui peut servir pour le développement de notre pays à l’ère du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040 dans son volet Simandou Académie. »

La ministre a également plaidé pour une transformation profonde de l’environnement universitaire, estimant que les campus doivent devenir de véritables espaces de vie intellectuelle.

« L’Université guinéenne ne doit plus ressembler à un gros lycée. L’Université guinéenne doit être un temple du savoir. Nous ne venons pas juste pour suivre un cours, nous devons rendre nos campus universitaires très attractifs au point où l’étudiant finit son cours mais il reste sur le campus. Pour qu’un étudiant reste sur le campus c’est l’environnement que vous lui offrez, ce sont les bibliothèques, ce sont les laboratoires, ce sont les espaces de travail. Donc nous allons œuvrer ensemble pour que le plan de développement infrastructurel puisse répondre à cette attente aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants chercheurs. En tout cas, telle est ma volonté. Je suis scientifique et ingénieur mais je pense qu’il faut qu’on fasse la part des choses sur la formation académique et je pense qu’ensemble nous allons travailler pour donner toute la lueur d’espoir à l’Université. »

À travers cette tournée, la ministre entend poser les bases d’une université modernisée, mieux équipée et davantage tournée vers l’excellence académique et la compétitivité du capital humain guinéen.