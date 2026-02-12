Le président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, effectuera ce vendredi 13 février 2026 sa toute première sortie officielle à l’étranger depuis son élection à la magistrature suprême.

Le chef de l’État est attendu en République fédérale démocratique d’Éthiopie, où il prendra part au 39ᵉ Sommet de l’Union africaine (UA), prévu les 14 et 15 février 2026 à Addis-Abeba.

Ce déplacement s’inscrit dans une dynamique de panafricanisme assumé et marque une étape importante dans le repositionnement diplomatique de la Guinée sur la scène continentale.

Il convient de rappeler que, lors de la cérémonie d’ouverture de la 48ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, tenue le mercredi 11 février 2026, le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, a salué le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée ainsi que la réintégration du pays au sein de l’organisation continentale.