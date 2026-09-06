Mémoire nationale : vers la construction d’un Panthéon pour Bocar Biro et Samory Touré

Le retour en Guinée des restes de l’Almamy Samory Touré et de Bokar Biro Barry a été évoqué lors du Conseil des ministres tenu ce jeudi 3 septembre 2026. Le gouvernement a donné son accord à la poursuite de la procédure engagée à cet effet, dans le cadre d’un comité interministériel mis en place par les autorités.

Présentée par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, la communication portait sur l’état d’avancement de la démarche visant à récupérer les restes de ces deux figures historiques guinéennes.

À l’issue de l’examen du dossier, le Conseil des ministres a autorisé la poursuite des démarches auprès des autorités françaises. « Le Conseil a autorisé la poursuite de la procédure de retour dans le cadre du comité interministériel mis en place à cet effet’’, a déclaré Faya François Bourouno, porte-parole du gouvernement, dans son compte rendu.

Selon lui, cette démarche s’inscrit dans la continuité des discussions déjà engagées avec les autorités françaises en vue de la récupération des restes de Samory Touré et de Bokar Biro Barry, considérés par les autorités guinéennes comme faisant partie du patrimoine historique national.

En parallèle de cette démarche, le gouvernement prévoit la création d’un espace mémoriel destiné à accueillir les restes de grandes figures historiques du pays. Le projet, baptisé « panthéon moderne », pourrait notamment accueillir les dépouilles ou restes de personnalités considérées comme emblématiques de l’histoire de la Guinée.

Toutefois, son inscription dans la loi de finances initiale pour l’exercice 2027 a été reportée par le Conseil des ministres. « Le Conseil a reporté l’inscription à la loi des finances initiales pour l’exercice de l’année 2027 la construction d’un panthéon moderne destiné à recevoir les restes des illustres disparus », a indiqué Faya François Bourouno.

Le projet est présenté par les autorités comme un espace mémoriel national consacré aux grandes figures historiques, culturelles et politiques de la Guinée. Il doit également contribuer à la valorisation du patrimoine national et au développement du tourisme culturel