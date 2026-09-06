RDC : un incendie lors d’un mariage fait 22 morts

Un incendie survenu dans une salle de fêtes a fait au moins 22 morts et des blessés dans la nuit du 4 au 5 septembre 2026 à Kinshasa. Le drame s’est produit alors qu’une cérémonie de mariage y était organisée.

Alors que certaines informations avaient initialement fait état de 22 décès, le gouvernement congolais a communiqué un bilan provisoire officiel de 12 morts dont sept femmes et cinq hommes.

Cinq personnes sont toujours hospitalisées, tandis que 21 autres, dont l’état de santé a été stabilisé, ont pu regagner leur domicile. Elles feront l’objet d’un suivi ambulatoire au cours des 48 prochaines heures.

“En ces circonstances douloureuses, le Gouvernement présente ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes, s’incline devant la mémoire des personnes disparues et exprime sa profonde compassion aux blessés ainsi qu’à toutes les personnes éprouvées par ce drame. Il assure les familles concernées de la solidarité de la Nation et de l’accompagnement de l’État”, précise le communiqué gouvernemental.

À la suite de cet incendie, les autorités congolaises ont demandé à l’ensemble des gouverneurs de province de “procéder, sans délai, au contrôle systématique des salles de fêtes ainsi que des autres lieux aménagés pour accueillir des manifestations publiques et des activités de loisirs. »

Cette mesure vise à renforcer les contrôles de sécurité dans les établissements accueillant du public, après ce drame survenu dans la capitale congolaise.