Fonction publique : le gouvernement annonce un nouveau recrutement

Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique, annonce le lancement d’une nouvelle campagne de recrutement de fonctionnaires.

L’opération vise à répondre aux besoins exprimés dans plusieurs secteurs, notamment ceux de la santé, de l’éducation, de l’assainissement et de la justice.

L’annonce a été faite à l’issue du Conseil des ministres du jeudi 3 septembre 2026. Cette nouvelle campagne de recrutement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan présidentiel et vise notamment à renforcer les effectifs dans les secteurs sociaux et celui de la justice.

“Le Conseil a autorisé le lancement de cette campagne de recrutement à compter du 7 septembre 2026”, a précisé le compte rendu du Conseil des ministres.

Le gouvernement indique que l’opération concernera plusieurs domaines prioritaires. “Ce recrutement couvrira, entre autres, les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’assainissement, en prenant en compte la corrélation entre les besoins exprimés par les départements ministériels et les profils des candidats”, souligne le compte rendu.

À ce stade, l’exécutif n’a toutefois pas communiqué le nombre de postes qui seront ouverts dans le cadre de cette campagne.

En Guinée, l’accès aux emplois publics s’effectue par voie de concours, conformément à la loi L/2019/0027/AN du 9 juin 2019 portant Statut Général des Agents de l’État.