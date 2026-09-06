Après l’alerte de ses avocats, Algassimou Diallo retrouvé à la prison de Macenta

Jusque-là détenu à la Maison d’arrêt et de correction de Coyah, l’ancien magistrat Algassimou Diallo a été transféré à la prison de Macenta. La précision a été apportée par la Direction nationale de l’Administration pénitentiaire et de la Réinsertion, au lendemain de l’annonce de sa disparition par son collectif d’avocats.

Inculpé et placé sous mandat de dépôt le 27 août 2026 par le président de la première chambre pénale de la Cour suprême, Algassimou Diallo est poursuivi pour des faits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, de discrimination et de participation à une association de malfaiteurs. Il avait initialement été écroué à la Maison d’arrêt et de correction de Coyah.

Selon l’administration pénitentiaire, l’ancien procureur du tribunal de première instance de Dixinn a finalement été transféré à la Maison d’arrêt et de correction de Macenta le 5 septembre 2026. « L’intéressé y demeure actuellement détenu en exécution du mandat de dépôt décerné à son encontre », ont précisé les autorités judiciaires dans un communiqué publié ce dimanche.

Ce communiqué intervient alors que le collectif d’avocats d’Algassimou Diallo avait précédemment alerté sur l’absence de nouvelles de leur client, évoquant sa disparition.