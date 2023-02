Le front national pour la défense de la constitution (FNDC), appelle à une manifestation le jeudi 16 février 2023, dans le grand Conakry. L’inter-coalition formée par l’ANAD, le FNDC politique, le FFP et le RPG-arc-en-ciel et Alliés, trouve le motif évoqué par les frontistes “légitime” et appelle à une mobilisation des citoyens.

«L’inter-coalition partage entièrement les revendications contenues dans le mot d’ordre du FNDC notamment la restauration des libertés de réunion et de manifestation, l’arrêt des harcèlements judiciaires contre les leaders politiques et les acteurs de la société civile, l’ouverture d’un dialogue politique inclusif et crédible sous l’égide de la CEDEAO», lit-on dans la déclaration de l’inter-coalition rendue publique dans la soirée de ce dimanche.

Pour la réussite de ladite manifestation, l’inter-coalition encourage les citoyens guinéens à se mobiliser «massivement pour défendre leurs droits et libertés en participant à la manifestation pacifique du FNDC.»