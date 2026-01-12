La ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, est sortie de son silence pour apporter des éclaircissements, dans un ton qui s’apparente à un mea culpa, après des déclarations jugées controversées sur le coût de l’internet en Guinée.

Invitée de l’émission Heure du bilan sur la télévision nationale, la ministre avait affirmé que les Guinéens bénéficiaient de tarifs internet parmi les plus avantageux de la sous-région. « Souvent, on aime dire : “Ouais, on est plus cher”, mais nous sommes à 0,75 % et nous sommes très avantageux par rapport à la sous-région. Ce sont des chiffres vérifiables. Nous avons fait beaucoup d’efforts en termes d’accès à internet, mais je sais que la demande est forte parce que nous parlons de l’Intelligence artificielle, de l’utilisation du digital dans notre quotidien. Je comprends l’aspiration des Guinéens, mais les efforts qui sont faits doivent être salués. Et, par rapport aux autres pays de la sous-région, je ne pense pas qu’il y ait deux qui nous dépassent en termes de coût de l’internet », avait déclaré Rose Pola Pricemou.

Ces propos ont immédiatement relancé la polémique sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes et acteurs de la société civile ont exprimé leur désaccord. Sur Facebook, l’activiste Bella Bah s’est interrogé : « De qui se moque donc notre ministre ? » avant de publier des données comparatives. Selon lui, « la Guinée affiche environ 1,99 dollar par Go, l’un des tarifs les plus élevés de la région, contre environ 0,66 dollar au Ghana, 0,94 dollar au Sénégal et entre 0,38 et 0,88 dollar au Nigeria, selon différentes mesures ».

Dans la même veine, S. Strong Camara a estimé que la ministre « ne dit pas la vérité », s’appuyant sur des chiffres de l’Union internationale des télécommunications (UIT). « En Guinée, un forfait mobile de 2 Go représente environ 5,06 % du revenu mensuel moyen, alors que le seuil international d’accessibilité fixé par l’UIT est de 2 %. La Guinée est donc plus de deux fois au-dessus de ce seuil. Ce n’est pas un avantage, c’est un handicap économique pour les citoyens », a-t-il soutenu. Selon lui, plusieurs pays de la sous-région, notamment le Nigeria, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Mauritanie, offrent un meilleur rapport coût/revenu.

Face au tollé, la ministre des Postes et Télécommunications a publié un message explicatif sur sa page Facebook. « Depuis quelques jours, un extrait de mon intervention sur la question du coût de l’Internet en Guinée suscite de nombreuses réactions. Je les lis. Je les vois. Et je comprends ce qu’elles traduisent. L’Internet n’est plus un luxe. C’est devenu un besoin vital : pour travailler, apprendre, entreprendre et rester connectés au monde. Je sais combien l’accès à une connexion Internet stable et abordable compte dans notre quotidien, pour les familles, les jeunes, les entrepreneurs, les étudiants », a-t-elle écrit.

Elle a précisé que son intervention s’inscrivait dans le cadre du bilan 2025 des réformes du secteur numérique. « En évoquant le positionnement de la Guinée, la référence est faite à des indicateurs économiques internationaux qui prennent en compte le coût de l’Internet rapporté au PIB par habitant. Dans le contexte du rebasage de notre PIB en 2025, notre pays se situe aujourd’hui dans une dynamique plus compétitive au sein de la sous-région. Mais je tiens à le souligner : un indicateur ne remplace jamais ce que vous vivez chaque jour », a-t-elle reconnu.

Profitant de cette mise au point, Rose Pola Pricemou a également dressé le bilan des actions de son département en 2025, citant notamment « le déploiement de 12 000 km de fibre optique, la multiplication par quatre de la capacité du backbone national, le renforcement de l’interconnexion sous-régionale, le lancement du Datacenter national et l’opérationnalisation du point d’échange et du nom de domaine .GN ». Selon la ministre, ces efforts ont permis « une baisse d’environ 25 % du coût de l’Internet cette année et près de 50 % entre 2021 et 2025 sur le coût de gros », tout en reconnaissant que « leurs effets ne se ressentent pas encore partout avec la même intensité ».