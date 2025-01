La Loi de finances initiale (LFI) 2025 prévoit un budget global de l’État de 40 703,19 milliards GNF, en hausse par rapport aux 35 073,41 milliards GNF de 2024.

Avec 5 204 786 956 731 GNF, le ministère de la Défense reste de loin le mieux doté en termes de budget, un montant presque équivalent aux budgets cumulés des trois ministères de l’enseignement, qui s’élèvent à 5 561 787 705 234 GNF.

Ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation : 3 263 909 466 087 GNF

Ministère de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi : 734 901 637 582 GNF

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation : 1 562 976 601 565 GNF

Pour la répartition du budget de l’État par ministère et institution, voir tableau.