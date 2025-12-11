Le président Mamadi Doumbouya a promulgué ce jeudi 11 décembre 2025, un décret autorisant l’État guinéen à prendre le contrôle intégral du capital social de la société Areeba Guinée S.A, conformément au cadre légal en vigueur.

Article 1 : Le décret entérine l’acquisition, par l’État, de l’ensemble des actions précédemment détenues par le groupe MTN au sein d’Areeba Guinée S.A, lui permettant ainsi d’en devenir l’unique actionnaire.

Article 2 : Cette opération porte à 100 % la participation de l’État dans le capital et les droits de vote de l’entreprise, laquelle passe dès lors sous son contrôle total et acquiert le statut d’organisme public.

Article 3 : La mise en œuvre du décret est confiée au ministre de l’Économie et des Finances ainsi qu’à la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, chacun dans le champ de ses compétences.

Article 4 : Le décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et entre en vigueur dès sa signature. Il sera publié au Journal officiel de la République.

Dans un second décret, le chef de l’État a également défini le nouveau statut juridique d’Areeba Guinée S.A, conformément à la loi L2017-056AN du 8 décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la loi L2016-075AN du 30 décembre 2016 sur la gouvernance financière des sociétés et établissements publics, ainsi qu’aux règles de l’OHADA relatives aux sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique.

Article 2 : Areeba Guinée S.A devient une société anonyme publique dotée d’un conseil d’administration, disposant de la personnalité juridique ainsi que de l’autonomie financière et de gestion. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, et sous la tutelle financière du ministère de l’Économie et des Finances.