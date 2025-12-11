Les services de la police nationale ont réalisé un important coup de filet, ce lundi 8 décembre 2025, à Matam. Le service d’enquête du commissariat central, à travers la brigade d’information de la voie publique, a procédé à la saisie d’une importante quantité de stupéfiants.

Selon les précisions du capitaine Ramatoulaye Baldé, responsable de la communication de la police, l’opération a permis de mettre la main sur “514 kg de chanvre indien”, dissimulés dans une fourgonnette stationnée aux abords du port de Bonfi.

Interpellé, le propriétaire du véhicule, Issa Camara, aurait affirmé que le colis appartenait à une femme répondant au nom d’Agnès, de nationalité étrangère, qui lui aurait demandé de transporter du manioc. «Et c’est lors de l’embarquement du fameux manioc dans sa camionnette que l’apprenti de Issa Camara a constaté le contraire. Alertant son patron, ce dernier aurait demandé à la dame de récupérer son colis car il ne bougerait plus. C’est ainsi que dame Agnès serait partie chercher un autre moyen de déplacement pour ne plus revenir », a expliqué le capitaine Rama.

Le mis en cause est actuellement en attente de son transfert vers le tribunal de première instance de Mafanco, où il pourrait être poursuivi pour détention de substances psychotropes, conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code pénal.

La responsable de la communication de la police a par ailleurs assuré de la détermination des services de sécurité à poursuivre les enquêtes afin de retrouver dame Agnès, considérée comme la propriétaire présumée du colis.

Elle a également lancé un appel à la collaboration des citoyens dans les quartiers pour renforcer la lutte contre les stupéfiants et toutes les formes de criminalité.