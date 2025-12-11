En visite officielle à Conakry, le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a salué les avancées enregistrées par la Guinée sur les plans économique et politique. Il a notamment mis en avant le lancement de l’exploitation du mégaprojet Simandou, qu’il considère comme un jalon majeur pour le pays et pour le continent.

« Nous avons également eu l’opportunité d’exprimer notre profonde admiration à Son Excellence Mamadi Doumbouya après l’inauguration du mégaprojet Simandou, qui fait la fierté de la Guinée et de toute l’Afrique », a-t-il déclaré, exprimant la volonté du Mali de s’inspirer de ce modèle de développement.

Poursuivant, Abdoulaye Maïga a estimé que cette initiative illustre un leadership à suivre : « Grâce à cette inauguration, il nous donne un modèle de leadership dont nous devons nous inspirer pour raffermir davantage les relations entre nos deux pays. »

Sur le plan politique, le chef du gouvernement malien a salué le processus électoral en cours en Guinée, à l’approche de l’élection présidentielle du 28 décembre.

Il a exprimé l’espoir que ce scrutin contribue au renforcement de la stabilité et de la cohésion nationale. « Je voudrais formuler un vœu : que l’élection présidentielle prévue le 28 décembre en Guinée soit un moment de communion et renforce la cohésion et l’unité nationale », a-t-il souhaité.

Cette déclaration intervient alors que la Guinée se prépare à un scrutin déterminant, tandis que le Mali traverse encore une transition politique entamée depuis plusieurs années.