Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire domine Curaçao et s’offre une qualification historique

Après les qualifications du Maroc et de l’Afrique du Sud, c’est au tour de la Côte d’Ivoire de valider son ticket pour les seizièmes de finale de la 23ᵉ édition de la Coupe du monde. Les Éléphants se sont imposés 2-0, ce jeudi, face à Curaçao, à Philadelphie. Un succès qui permet aux Ivoiriens de valider leur première qualification pour la phase finale d’une Coupe du monde.

Après son succès d’entrée et la défaite face à l’Allemagne, la Côte d’Ivoire s’est relancée avec une nouvelle victoire lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules.

Dans un match où l’enjeu était la qualification pour les deux équipes, ce sont les Éléphants qui ont dominé la partie. Portés par le talent individuel de Nicolas Pépé, auteur d’un doublé, les hommes d’Emerse Faé se sont imposés 2-0.

Un succès qui permet aux champions d’Afrique 2024 de terminer à la deuxième place de leur groupe avec 6 points, derrière l’Allemagne. Ils affronteront soit la France, soit la Norvège en seizièmes de finale.

Avec cette qualification historique, la sélection ivoirienne vient d’écrire une nouvelle page de son histoire. C’est la première fois qu’elle accède aux phases finales d’une Coupe du monde après quatre participations.