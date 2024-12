La Fédération internationale de Football association (FIFA) a officialisé ce mercredi 11 décembre 2024, l’attribution des coupes du monde 2030 (Espagne-Portugal-Maroc et trois pays d’Amérique du Sud), ainsi que 2034 à l’Arabie saoudite.

La validation des Coupes du monde 2030 et 2034 a eu lieu à Zurich, après la consultation des 211 fédérations internationales membres. Le suspense n’existait pas face à l’absence de concurrence, après de nombreux renoncements pour 2030 et une procédure express pour 2034. La Fifa a donc clarifié son calendrier pour sa compétition phare.

En 2030, le monde du football se donne rendez-vous en Espagne, au Portugal et au Maroc, les trois pays officiellement co-organisateurs du mondial… mais aussi en Amérique du Sud avec trois matches (qui concerneront six équipes) en Uruguay, Argentine et au Paraguay. Un choix sous forme de clin d’œil à la première édition de la plus grande compétition internationale du football qui s’est déroulée en 1930. Ainsi, six pays accueilleront donc ce « Mondial du centenaire », pour 104 matches, du 13 juin au 21 juillet 2030.Le Mondial se tiendra donc sur trois continents, dans 6 pays, une première dans les annales du football mondial. Un attelage qui défie l’entendement, d’un point de vue environnemental, écologique, organisationnel et donc sportif.

Citée comme grand candidat favori pour accueillir ce mondial, l’Arabie Saoudite, pays du Moyen Orient est officiellement retenue pour l’organisation de la coupe du monde 2034.

Pour l’instant, aucune nouvelle n’est donnée par la FIFA sur l’identité du pays qui va accueillir le match d’ouverture et la finale de la Coupe du monde 2030.