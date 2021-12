Après le putsch du 05 septembre dernier, le Comité national pour le Rassemblement et du Développement (CNRD) s’est vu sanctionner par toutes les organisations internationales. Une sanction que Cellou Dalein Diallo trouve anormale.

A l’occasion de son assemblée générale de ce samedi 11 décembre 2021, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a réitéré que l’intervention de l’armée le 5 septembre ne doit pas être traitée par la communauté internationale comme un coup d’État qui engendre des sanctions ou la réduction de la coopération économique et financière: « Ici, nous sommes dans une position de soutenir l’initiative du CNRD. Et nous avons dit aux Nations Unies, c’est vous qui pouvez mobiliser les autres partenaires techniques et financiers pour soutenir le CNRD et aider les Guinéens à revenir à l’ordre constitutionnel, mais pas juste de les sanctionner. Leur intervention est un premier pas vers le retour à l’ordre constitutionnel. Parce qu’avec Alpha Condé, on n’avait aucun retour, ni la justice régionale, ni les organisations internationales, et la rue, ni rien finalement. Hors, ce n’est pas un régime dans un mandat illégal et illégitime qu’il était en train d’exercer ».

Par ailleurs, l’ancien Premier ministre rassure que beaucoup de Guinéens ont demandé aux partenaires de continuer non seulement l’aide au développement parce que, soutient-il, les Guinéens souffrent et les infrastructures sont délabrées.

« Beaucoup de femmes et d’hommes n’arrivent pas à assurer les deux repas par jour. Ce n’est pas le moment de couper les vivres à la Guinée. C’est le moment de l’aider davantage pour que nous puissions aller vers l’ordre constitutionnel dans la paix et dans la quiétude. (…) Tant que nous n’avons pas la preuve du contraire, nous considérons que c’est dans cette direction que veut aller le CNRD et nous les accompagnons à l’intérieur comme à l’extérieur», a-t-il conclu.