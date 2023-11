Dans un message clair et précis, le chef d’état-major de l’armée de terre a mis en garde les hommes en tenue qui ont inondent les réseaux par leurs images et vidéos. Le Général de Brigade Balla Koivogui interdit ces pratiques et averti que tout militaire qui va enfreindra à ces interdictions s’expose à des sanctions.

Dans son message, le Général de brigade Balla Koivogui a fait savoir que les décisions prises s’inscrivent dans le cadre de redonner à l’armée guinéenne son image d’antan. C’est pourquoi il ordonne avec « insistance » qu’à partir de ce 11 novembre 2023, «il est interdit formellement aux militaires de prendre les photos en tenue et mettre sur les réseaux sociaux ( Facebook et YouTube). Aux femmes d’être aussi en tenue pour faire des vidéos sur Tiktok ou autres ».

Tout militaire qui n’observera ces interdits s’expose à des sanctions graves. En conséquence, il est demandé aux commandants d’unités de profiter des rassemblements pour une diffusion large des instructions.

Le Général de brigade Balla Koivogui dit attacher du prix à l’exécution correcte des ses instructions.