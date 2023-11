Le président de l’Union des des forces démocratiques de Guinée (Ufdg), Cellou Dalein Diallo, est intervenu par téléphone ce samedi 11 novembre à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire de son parti.

Présidé par le vice-président Fodé Oussou Fofana, le leader de cette formation politique en exil depuis 2022 au Sénégal a félicité la section motard qui est restée dit-il « fidèle à ses traditions à chaque fois qu’elle s’engage, et elle s’engage résolument et respecte ses engagements. Je suis vraiment très fier d’être à la tête de ce parti dont les infatigables militants sont très motivés et mobilisés. Et continuer la lutte pour notre accession au pouvoir avec l’unique ambition de redresser, unir et servir la Guinée », a suggéré Cellou Dalein Diallo.

L’ancien Premier ministre dit ne pas être surpris de l’ambleur de la « mobilisation puisqu’on m’a dit que c’était la section motard dont je connais le dynamisme et son leadership vraiment qui était à l’origine de l’organisation de ce samedi ».

Cellou Dalein rassure être bien portant. Il indique qu’il a été désigné comme observateur à l’élection présidentielle de Madagascar prévue le 16 novembre 2023 dont le président sortant Andry Rajoelina souhaite briguer un deuxième mandat. « Je me porte bien. Et la je suis désigné pour diriger une mission d’observation électorale à Madagascar par l’internationale libérale. Je vais partir et au retour naturellement je pourrais toujours intervenir dans les assemblées générales en attendant mon retour en Guinée», a-t-il conclu.

Il faut noter que cette élection est très contestée par une bonne partie de la population. Les opposants ont émus le souhait de reporter la date du scritun. Ils soupçonnent le président sortant d’organiser des frauder afin de s’éterniser au pouvoir.