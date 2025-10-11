L’élection présidentielle se tiendra ce dimanche 12 octobre 2025 au Cameroun. Le président sortant, Paul Biya, âgé de 92 ans dont 43 passés à la tête de l’État, affrontera onze candidats de l’opposition, lesquels n’ont pas réussi à s’accorder sur une candidature unique.

Au total, plus de huit millions d’électeurs sont convoqués aux urnes pour un scrutin que beaucoup jugent sans véritable enjeu, tant la domination du chef de l’État demeure forte après quatre décennies de pouvoir.

Paul Biya brigue un nouveau mandat dans un contexte marqué par la disqualification de plusieurs candidats, écartés du processus électoral.

À deux jours du scrutin, le gouvernement, par le biais du ministère de l’Administration territoriale, a rappelé la législation en vigueur relative à la proclamation des résultats.

Lors d’une conférence de presse tenue vendredi, le ministère a insisté sur le fait que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats officiels, précisant qu’« aucune infraction à la règle ne serait tolérée ».

Alors que peu de journalistes ont été accrédités pour accéder aux bureaux de vote, il leur est interdit de communiquer les résultats issus du dépouillement.

« Le reporter doit se contenter de faire vivre le scrutin aux auditeurs, mais il a interdiction formelle de donner un seul résultat », a déploré Emmanuel Koko, journaliste à Balafon Média, chargé de couvrir l’élection à Garoua, dans des propos relayés par Rfi.