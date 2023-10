La ville de Siguiri est en proie à une vague d’attaques à main armée. Dépassées par la situation, les populations ont demandé le départ du préfet, Mouramani Cissé.

Dans la nuit du lundi à mardi 10 octobre 2023 des bandits encagoulés et lourdement armés ont attaqué une fonderie d’or faisant deux blessés à Bouré gare dans la commune urbaine de Siguiri. Les assaillants ont emporté une forte somme d’argent et une importante quantité d’or. Suite à cette attaque, les citoyens sont sortis exprimer leur colère et exiger le départ du préfet.

Interrogé sur la question ce mercredi 11 octobre 2023, le préfet Mouramani Cissé a affirmé que ce n’est pas son départ qui le préoccupe, mais plutôt comment trouver de solution contre l’insécurité. “La population a le droit de s’exprimer sur ce qui se passe dans la cité. Mais quand les gens parlent d’insécurité, ils ignorent les facteurs d’insécurité. Et quand c’est comme ça, c’est l’état d’âme qui parle et non la réalité de choses. Ma préfecture dont j’ai l’honneur de diriger depuis 7 mois seulement compte 20 sous-préfectures, plus la commune urbaine. La préfecture est peuplée de plus de 1 million de personnes. Il y a 124 sociétés minières, industrielles, semi-industrielles et en exploration, 560 zones d’exploitation artisanale qui font frontière avec le Mali. Donc, le problème est complexe”, reconnaît le préfet.

À en croire l’ancien ministre de la sécurité et de la protection civile, le problème de criminalité dans la ville de Siguiri est lié à la prolifération des sociétés minières. ” Siguiri est un point économique. Comme vous le savez, la grande criminalité est innée dans les zones minières. Avec le déficit des effectifs de sécurité, aujourd’hui, il y a des campements d’infanterie pour l’armée en construction, nous venons de recevoir une brigade anticriminalité composée de 15 agents, mais c’est déjà un pas parce qu’il n’y avait pas de BAC, et aujourd’hui ils ont commencé les patrouilles nocturnes organisées par les forces de défense et de sécurité autour de Siguiri, dans les sous-préfectures et les frontières. Mais l’effectif reste encore à augmenter. Nous avons 105 policiers pour toute la préfecture. Donc, nous ne sommes pas assis, nous sommes à la trousse des bandits. Nous sommes conscients du problème”, a fait savoir M. Cissé ce mercredi dans Mirador sur FIM FM.

En ce qui concerne les solutions envisagées contre ce phénomène, le préfet souligne : “Nous avons engagé la lutte contre les engins sans immatriculations. Donc j’ai institué par décision préfectorale des points de contrôle à toutes les sorties et les rentrer de la préfecture de Siguiri. Nous avons déclenché aussi le contrôle dans les hôtels, boîte de nuit et motels, bar et les bâtiments inachevés. Il faut qu’il y ait de la sensibilisation. Il faut que la société civile contribue à la sécurité de la population. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises en synergie d’action avec la mairie et le commissariat central de Siguiri, avec toutes les forces de sécurité en adéquation parfaite avec la gendarmerie. Hier, j’étais en réunion avec les chefs de quartier et de secteur de la commune urbaine pour parler justement du rôle citoyen afin d’apporter leur soutien aux efforts de paix et de sécurité de la préfecture.”