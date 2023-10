C’est une maison composée de 4 chambres et un magasin qui a été réduite en cendres dans la nuit du mardi 10 à mercredi 11 octobre 2023, aux environs de 3h au quartier Heremakhonon dans la commune urbaine de Kankan.

Selon nos informations, c’est un court-circuit qui est à l’origine du drame. “C’est vers 3h du matin qu’on m’a appelé pour me dire qu’il y a un incendie qui s’est déclaré dans notre grande famille. Je suis venu immédiatement, j’ai trouvé des gens qui tentaient d’éteindre le feu. Mon père est allé chercher les sapeurs-pompiers et ceux-ci sont venus éteindre le feu avec l’appui des voisins. C’est un incendie qui a été causé par EDG”, a expliqué Oumar Diallo.

Concernant les dégâts causés par cet incendie, la victime souligne : « On a tout perdu, les matelas, les canapés et beaucoup de choses ont été consumés par le feu. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine et aucune somme d’argent n’a été perdue”, a-t-il précisé.

De notre correspondant régional à Kankan, Mamoudou Aimé Césaire Condé