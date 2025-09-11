Le 31 août dernier à Laval, le rideau est tombé sur la tournée estivale du spectacle HIRDHÈ à l’occasion de la première édition du Festival Humaniste. Parmi les temps forts de cette clôture, le public a eu droit à une surprise : Petit Tonton – Moussa Doumbouya de son vrai nom – a interprété pour la première fois “Sègué yo sègué”.

Ce morceau s’inscrit dans la tradition des contes africains, mêlant poésie, musique et danse pour offrir une expérience immersive.

Diffusé en ligne depuis le 1er du mois, le titre a déjà franchi la barre de 1 million de vues sur Facebook et 50 000 sur Tiktok, des chiffres prometteurs pour un artiste en plein essor.

Fidèle à son interaction avec son public, Petit Tonton a immédiatement sondé ses fans : veulent-ils que la version intégrale du morceau voie le jour ?

La réponse ne s’est pas faite attendre, et elle a même dépassé le champ musical. Des figures emblématiques du cinéma guinéen, telles que Diallo Piscine, Hèguè Djemma et Koto Diawo, se sont saisies de l’occasion pour lancer un challenge autour du titre.

Leur initiative, relayée sur les réseaux sociaux, donne une nouvelle dimension à la chanson et confirme l’émergence d’un véritable pont entre la scène musicale guinéenne et son le conte.

À Laval, Sèguè yo sèguè n’a pas seulement marqué la fin d’une tournée : il a ouvert un nouveau chapitre où musique et image se conjuguent, porté par l’énergie d’un artiste qui sait fédérer bien au-delà de ses propres frontières.