Décédé le week-end dernier des suites d’une maladie, l’humoriste guinéen, Sow Baïlo, a regagné sa dernière demeure, ce lundi 11 septembre 2023 après la prière de 14 heures, au cimetière de Hamdallaye dans la Commune de Ratoma.

Mais un peu plus tôt dans la matinée, le symposium organisé, à cet effet, à l’hôpital sino-guinéen de Kipé a connu une forte mobilisation des acteurs de la culture.

Dans son témoignage, le secrétaire général du Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique, Faya François Bourouno se souvient d’un homme qui a loyalement servi son pays. «La Guinée vient de perdre un monument. Nous venons de perdre l’un de nos plus grands artistes, c’est un grand pionnier des humoristes et comédiens de Guinée. Il a fait l’humour et la comédie des filières porteuses, il a inspiré et formé des jeunes humoristes et comédiens du pays qui font aujourd’hui l’humour et la comédie une filière importante de notre pays. Et au-delà de la culture, c’est un intellectuel, un grand patriote. Il a aimé la Guinée, il a toujours cultivé l’unité et la paix. Sow Baïlo faisait l’humour un moyen de consolider les liens sociaux», a-t-il témoigné.

Kabakoudou a rendu également hommage à la personne qui, de par son savoir-faire, a inspiré la nouvelle génération. «Sow Baïlo passait souvent les matins me voir à Dixinn dans un bar café. Il me disait ceci, l’héritage est assuré car toi, tu peux porter haut ce domaine. C’était un homme au grand cœur, il a inspiré tout un chacun de nous».

«Il n’y a pas ce qu’il n’a pas donné à la culture. Il a passé 61 ans dans ce milieu. Il a fait de la musique, joué de la guitare et la comédie. Que le tout puissant ait pitié de son âme», a déclaré le chanteur Pathé Moloko.