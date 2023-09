Le ministre de la justice et des droits de l’homme, Alphonse Charles, vient de suspendre un garde pénitentiaire. Il a en même ordonné la radiation de l’intéressé dans l’effectif des gardes pénitentiaires.

Il s’agit de Brigadier-chef Abdoulaye 2 Keïta, matricule 2644201, Garde pénitentiaire en service au tribunal de première instance de Mafonco. Selon Charles Write, ce monsieur est suspendu de ses fonctions pour «violation du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires en introduisant à la Maison centrale de Conakry 7 boules de drogues (chites), qu’il reconnait sans ambages».

Le garde des Sceaux ordonne la mise en œuvre de la procédure de radiation de Abdoulaye 2 Keïta dans les effectifs de l’Administration pénitentiaire et des poursuites judiciaires à la diligence du Chef de la Division des Ressources Humaines, du Directeur National de l’Administration Pénitentiaire et. de la réinsertion et de l’Inspecteur Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires.