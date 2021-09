Après dix (10) mois d’absence en Guinée, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFR), retourne dans son pays, près d’une semaine après le coup d’Etat qui a renversé Alpha Condé, son ancien collaborateur à la Présidence de la République. Ce coup de force mené par des unités d’élite constitue, aux yeux de Sidya Touré, un ‘’tremblement de terre’’ qui aura coûté à ces cadres du gouvernement déchu, qui l’auraient provoqué.

L’ancien Haut représentant d’Alpha Condé a été accueilli par ses militants à son domicile, à la minière, ce samedi 11 septembre 2021, à son tour de la Cote d’Ivoire. Actualité oblige, il s’est prononcé sur la crise politique émaillée du putsch effectué par les forces spéciales, le dimanche 5 septembre.

«Il y a presqu’un tremblement terre, mais pour une fois, c’est sans tsunami. C’est un tremblement de terre qui n’a emporté pour le moment que ceux qui étaient au bord du précipice », a ironisé Sidya Touré. « Aujourd’hui, nous pouvons dire que cela permet aux Guinéens d’avoir de l’espoir », soutient-il.

A en croire le président de l’Ufr, l’heure est à former une union en faveur du CNRD, surtout, afin d’aider le pays à aller de l’avant.

«Faisons en sorte que nous nous unissions tous pour qu’on aille de l’avant. Pour qu’enfin, les potentialités qui nous sont offertes par la nature et par le bon Dieu, on puisse les transformer ensemble et donner un peu plus de bonheur à notre peuple. Cela ne se fera que dans l’union, dans l’unité », invite l’opposant.

«J’exhorte tout un chacun à aider à ce que ces choses se mettent en place pour que nous aboutissons à une transition réussie, apaisée, à une transition qui s’ouvrira à la démocratie pour notre pays et que cela permette à chacun de nous, afin d’être fier d’être guinéen», a-t-il lancé.